Den nye abortloven vil inneholde en utvidelse av abortgrensen til uke 18, slik som Abortutvalget anbefalte i rapporten som ble lagt fram i desember i fjor.

I dag har norske kvinner rett til selvbestemt abort til uke 12. De aller fleste tar abort før dette, og nesten alle som søker abort mellom uke 12 og uke 18 får ja i nemnd, skriver avisen.

– Jeg synes Abortutvalget har levert en god begrunnelse for det. De sier det at å utvide den grensen for selvbestemmelse til 18 uker vil være i tråd med dagens praksis. Da vil lovgiver kunne bidra til å rydde opp, og legge beslutningen der den hører hjemme, nemlig hos kvinner selv, sier Kjerkol til VG.

Det er stor uenighet om dette mellom de to regjeringspartiene, og Kjerkol ønsker ikke å komme med detaljene i forslaget som Stortinget skal stemme over.

– Jeg vil gjerne komme tilbake til detaljene når lovforslaget legges fram, sier hun, men bekrefter at forslaget vil inneholde punktet om utvidelse av selvbestemmelsesretten.

Helseministeren sier at regjeringen vil legge fram forslaget så fort som mulig, og lover at forslaget kommer i 2024.