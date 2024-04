Telenor står fortsatt i en særstilling som den største aktøren med svært god lønnsomhet og kundelojalitet, ifølge analyser fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom varsler nå at Telenor derfor pålegges nye forpliktelser. Hensikten er å bidra til økt konkurranse de neste tre årene, og legge grunnlag for et marked som i fremtiden skal fungere godt uten regulering.

– For å sikre konkurranse i markedet er det behov for tre mobilnett som slåss om sluttbrukere, og som også gir aktørene uten eget nett konkurransedyktige vilkår. Valgmuligheter og konkurranse er viktig på lang sikt, og da trenger vi både små og store operatører som kan gi forbrukere og bedriftskunder gode og rimelige tjenester, sier avdelingsdirektør Kamilla Sharma i Nkom.

Telenor og Telia eier de to mobilnettene som er utbygd. Lyse Tele er godt i gang med utbygging av sitt Ice-mobilnett, som blir det tredje, men det gjenstår utbygging i krevende områder av landet, påpeker Nkom.

– For å sikre konkurranse har Nkom derfor vedtatt at utfordrere som ikke eier eget nasjonalt mobilnett, skal få rett til å leie mobilnett hos Telenor i en ny periode på inntil tre år. Reguleringen forplikter også Telenor til å leie ut sine master til andre netteiere på regulerte vilkår, sier Sharma.