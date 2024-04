I en melding på X, tidligere Twitter, skriver politiet at de har observert større ansamlinger av biler på flere steder i hovedstaden. Hendelsene settes i sammenheng med et såkalt «streetmeet». Dette er når flere biler samles for å kjøre fort på veiene.

– De første meldingene kom inn til oss via Øst politidistrikt ti minutter etter midnatt, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han har ikke tall på hvor mange henvendelser politiet har mottatt, men sier at det har vært en del.

– Foreløpig er ingen bøtelagt, men det er en del kameraer som dekker veinettet i Oslo, så vi har gjort flere observasjoner, sier operasjonslederen.

Han oppfordrer også folk som blir vitne til uansvarlig kjøring, om å ta kontakt med politiet.