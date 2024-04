Saken omhandlet salgsforbudet av Easees produkter Home og Charge i Sverige.

– Rettssaken handlet ikke om produktenes sikkerhet. Vår beslutning om å trekke rettssaken er strategisk: Vi vil sette sikkerhet først, sikre samsvar med myndighetenes krav og prioritere dialog, sier midlertidig daglig leder Erik Færevaag i Easee i en pressemelding.

Det var 14. mars i 2023 at Elsäkerhetsverket stanset salget av produktene Home og Charge. Samtidig ble det fremmet et krav om tiltak for de allerede installerte laderne i landet. Da Elsäkerhetsverket fattet sitt vedtak om salgsforbud, begrunnet de det med at produktene ikke oppfylte kravene i relevante standarder da de ble sluppet på markedet.

Easee tok saken til retten, og den svenske forvaltningsdomstolen skulle ta stilling til om salgsforbudet og utbedringskravet var berettiget.

Nå erkjenner Easee at den tekniske dokumentasjonen for Easee Home og Easee Charge ikke var tilstrekkelig da produktene ble sendt ut på markedet, og at merking og samsvarserklæring ikke oppfylte de formelle kravene i standardene.

– Vi ønsker å anerkjenne Elsäkerhetsverkets arbeid for å opprettholde industristandarder og forbrukersikkerhet. De har identifisert tydelige områder for forbedringer, og for oss har dette vært viktig læring, sier Lene Kristin Wilhelmsen, juss- og samsvarsdirektør i Easee.