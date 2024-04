– Vi har lenge hatt prognoser om at første rentekutt kommer i desember. Men det er større risiko nå for at det ikke kommer kutt før i 2025, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, til TV 2.

Enigheten mellom fellesforbundet kom mange timer på overtid søndag kveld. Da ble Fellesforbundet enige med Norsk Industri om en lønnsøkning på 5,2 prosent.

– Dette er et dyrt oppgjør som gjør at prisveksten kan holde seg høy lenge, mener Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov, til kanalen.

Flere av økonomene sier den økte kjøpekraften og fortsatt høy prisvekst er dårlig nytt for lavere rente.

I Norges største bank DNB tror de fortsatt på et kutt i styringsrenten til Norges Bank i september, men sjeføkonom Kjersti Haugland sier til E24 at troen har fått seg en ripe i lakken.

– Det er fortsatt for tidlig å konkludere. Vi er langt ifra overbevist, men det er september vi tror mest på, sier Haugland.