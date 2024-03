Lørdag har han snakket med kronprinsen om kongens helsetilstand.

– Han deler det som vi nå alle vet at kongen fikk pacemaker installert tidligere i dag, og det var livlegen som så det som nødvendig. Det var viktig også for å legge til rette for hjemreisen. Utover det var det gode tilbakemeldinger på at han får god behandling, sier Støre til NRK.

Han forsvarer den anslåtte kostnaden på to millioner kroner for å få transportert kongen trygt hjem. Pengene vil bli tatt fra forsvarsbudsjettet, opplyste Forsvaret fredag.

– Det skjer at folk blir syke, så er det helt spesielt når kongen vår blir syk. Da har vi et felles ansvar for å få han hjem, sier Støre.