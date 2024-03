Politiet bekrefter i en pressemelding at avdøde og siktede er brødre.

– Han er begjært varetektsfengslet i fire uker. Det er foreløpig usikkert hvordan han stiller seg til siktelsen, sier politiadvokat Camilla Ek Sørensen til VG.

Politiet har startet avhør av siktede. Ifølge politiadvokaten har han knyttet seg til handlingen.

Siktede har samtykket til at varetektsfengslingen kan avgjøres ved kontorforretning. Det betyr at en dommer tar en avgjørelse om fengsling uten at partene må møte i rettssalen.

– De er begge norske statsborgere i 20-årene. Hva han har sagt i avhør vil jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen, sier hun.

Avdøde var påført skuddskader, opplyser politiet. De har beslaglagt et våpen som de mener kan knyttes til handlingen.

Det var fredag i 12-30-tiden at politiet ble varslet via ambulansetjenesten at det lå en hardt skadd person på en privat adresse i Lørenskog.