– At vi har et regelverk for fyrverkeri som i praksis gir en rett til å fyre opp hvor mye som helst, så lenge du ikke setter fyr på byen, er helt usmakelig, skriver bystyrepolitiker Ola Wolff Elvevold (SV) i sosiale medier ifølge Aftenposten.

Fyrverkeriet fikk mange til å ringe politiet for å melde fra om høye smell. Det kunne høres fra lang avstand, og ble avfyrt som den del av bursdagsfesten til Christian Ringnes. Også MDG-politiker Eivind Trædal har reagert på fyrverkeriet.

– Jeg synes det å plage halve byen med fyrverkeri midt på natta, inkludert mange mennesker med traumer fra krig eller terror, er en dårlig måte å feire bursdag på. Ikke gøy for dyr og fugler heller, skriver han.

Fyrverkeriet var godkjent på forhånd. Firmaet som sto for oppskytingen, ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten.