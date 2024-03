– Et parti har fremmet mistillit to timer før debatten. Det er det ikke grunnlag for. Tonje Brenna har min fulle tillit, sa Støre fra Stortingets talerstol tirsdag.

Dermed gjentok han det partikollega Frode Jacobsen uttrykte tirsdag morgen, da det ble kjent at Fremskrittspartiet har fremmet mistillitsforslag mot Brenna. Det gjør de fordi de mener hun har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget.