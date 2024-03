Væretunnelen har vært nattestengt siden 26. februar for vedlikehold av de tekniske installasjonene, men fredag før helgen ble den helt stengt etter at det ble funnet flere feil.

– Det er gjort funn knyttet til viftene og ventilasjonen som krever at tunnelen i første omgang blir stengt hele helgen. Tunnelen må stenges for å gjøre nødvendige sikringstiltak, opplyste Vegvesenet i en pressemelding.

I helgen er det satt opp mobile vifter for å kompensere for viftene som er fjernet, og for å sikre nødvendig ventilasjon. Et flertall av viftene som er demontert, skal også monteres opp igjen i løpet av de kommende ukene.

– Det er et stort apparat som har vært i sving i helga med ressurser fra Statens vegvesen, entreprenør og konsulent, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Tunnelen åpnes klokken 6 mandag morgen. For å ivareta trafikksikkerheten og belastningen for ventilasjonsanlegget settes hastigheten midlertidig ned til 70 kilometer i timen gjennom tunnelen.

Omkjøring når tunnelen er nattestengt, blir som før fylkesvei 950 Vikhammer.

– Når vi nå gjenåpner Væretunnelen mandag morgen, så er oppfordringen å følge med på og respektere skilting og anvisninger, sier Rotlid.