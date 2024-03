Biden: Frihet og demokrati under angrep

– Hvis noen tror Putin vil stoppe med Ukraina, forsikrer jeg dere om at han ikke vil det, sier president Joe Biden i sin State of the Union-tale i natt norsk tid. Han oppfordrer Kongressen til å støtte hjelpen for å stanse Russland og president Vladimir Putin.

Samtidig anklager han Donald Trump, tidligere president og den sannsynlige motstanderen ved valget i november, for å gi etter for Putin.

Trump: Medisinene begynner å gi seg

Mens president Joe Biden holdt sin State of the Union-tale, brukte hans sannsynlige valgmotstander Donald Trump sitt eget sosiale medium til å kommentere. På Truth Social klaget Trump over at Bidens tale ble forsinket og kalte det «respektløst mot landet».

Han har tidligere gått ut med skarpe karakterstikker av president Bidens tilstand. «Medisinene begynner å gi seg», kommenterte Trump underveis i talen – og han bemerket også flere ganger presidentens hosting.

USA skal etablere nødhjelpshavn ved Gaza

I sin State of the Union-tale bekreftet president Joe Biden at USA skal sette opp en nødhjelpshavn ved Gazastripen. Nyhetsbyråene Reuters og AFP meldte i går at disse planene kom til å bli kunngjort i talen.

Formålet er å få større leveranser av mat og medisiner inn i området, hvor den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal. Det skal ikke være nødvendig for amerikanske soldater å gå i land på Gazastripen for å få havna på plass.

Hongkong: Forslag om livstidsfengsel for opprør

I natt norsk tid ble forslaget til ny sikkerhetslov i Hongkong gjort kjent. Blant annet foreslås fengsel på livstid for forræderi og opprør. Den lovgivende forsamlingen i byen har allerede startet behandlingen.

Lovforslaget vil utvide regjeringens mulighet til å slå ned på dem som utfordrer dens styre – og omfatter opprør, ytre innblanding og beskyttelse av statshemmeligheter. I forslaget heter det også at politiet skal kunne få holde folk i varetekt i opptil 14 dager uten siktelse, mot 48 timer i dag.

Dommer gir ikke Trump utsatt fullbyrdelse

En dommer har avslått Donald Trumps krav om å få utsatt fullbyrdelsen i injuriesaken der han er dømt til betale en kvinne 83 millioner dollar.

En jury avgjorde i slutten av januar at Trump måtte betale oppreisning og straffeerstatning til skribenten E. Jean Carroll. Totalen av disse er 83,3 millioner dollar, eller drøyt 870 millioner kroner med dagens kurs.

Mann skutt og drept i Stockholm

Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner etter at en mann ble skutt og drept utendørs i et boligområde i Bredäng i Stockholm. De ble varslet om hendelsen rett etter klokka 23.

– Det var flere som ringte fordi de hadde hørt skudd, og ganske snart fikk vi vite at det var en mann som lå på bakken, forteller pressetalsperson Mats Eriksson.

Brann i enebolig i Trondheim

I natt brant det i en enebolig på Tiller i Trondheim. Det var en kort periode ikke kjent om det befant seg noen i boligen, røykdykkere gjennomsøkt boligen uten funn.

Det var en person registrert bosatt på adressen. Trøndelag politidistrikt meldte om brannen klokken 2.53.

Brann i ubebodd hus i Gamvik

Ved 3-tiden i natt brant det i et hus i Gamvik i Finnmark. Huset var ubebodd og det var ingen personer i bygget da det begynte å brenne.

Politiet opplyser at nabohuset ble evakuert på grunn av mye røyk.

Dramatikk under RBK-valget

Cecilie Gotaas Johnsen ble i natt gjenvalgt som styreleder i Rosenborg. Det ble dramatikk på årsmøtet da Ståle Gjersvold «i tolvte time» ble foreslått som ny styreleder.

Valgkomiteen hadde innstilt på at Gotaas Johnsen skulle få to nye år som leder. Etter en spennende avstemning ble det til slutt klart at Gotaas Johnsen blir sittende. Hun fikk 61,7 prosent av stemmene, skriver Adresseavisen.

Lillebergs Lightning slapp inn seks mål

Emil Martinsen Lilleberg og hans Tampa Bay Lightning tapte i natt norsk tid 3–6 hjemme mot Calgary Flames i torsdagens NHL-oppgjør.

Lilleberg fikk til sammen 14 minutter og 53 sekunder på isen i oppgjøret.