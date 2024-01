– Det blir fri ferdsel klokken 07.30 på E16. Dette er en stor lettelse for oss, og en enda større lettelse for publikum, sier trafikkoperatør Stein Nestås hos Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Raset gjorde at et tre sperret veien ved tunnelmunningen på Bergen-siden. I tillegg lå to store steinblokker igjen i skråningen som så utrygge ut.

Det gjorde at området måtte ryddes for stein.