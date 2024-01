Politiets innsatsleder opplyste om drapsetterforskningen på et pressetreff tirsdag ettermiddag.

– Vi rykket ut til en melding om en alvorlig hendelse. Boligen vi kom fram til, var røykfylt. Der har vi hentet ut fire personer, de er bekreftet døde, sier politiets innsatsleder Magnus Hovelsrud Andresen.

Han bekrefter at de har startet drapsetterforskning.

Ifølge avisa Raumnes opplyste innsatslederen at det skal være en relasjon mellom de døde. Han la imidlertid til at situasjonen er uavklart, og at det ikke er mulig å si noe om alder, kjønn eller dødsårsak.

– Pårørende varslet

– Det er tidlig i etterforskningen, så det er for tidlig å si noe om den relasjonen, sier Andresen.

Politiet opplyser til Romerikes Blad at de pårørende i saken er varslet. Det er ikke grunn til å tro at andre skal være involvert.

– Situasjonen er avklart. Vi har nok til å si at vi har åpnet drapsetterforskning, sier innsatslederen.

– Kriminalteknikere har også ankommet og skal begynne sine undersøkelser. Dette vil bli etterforsket videre utover dagen og uka, sier Hovelsrud Andresen til Romerikes Blad.

Ordfører: Dypt tragisk

Alle de fire som er bekreftet døde var innbyggere i kommunen, opplyser ordfører Tove Nyhus i Nes. Saken er dypt tragisk og meningsløs, sier hun.

– Det her vil bli en sorg for hele lokalsamfunnet, sier Nyhus til NTB.

Ingeborg kirke har åpnet dørene for alle som vil komme, opplyser Nyhus.

– Der er det et kriseteam på plass sammen med prest og personell fra kirken, sier hun.