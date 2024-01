Varatharajan og drapssiktede var ikke kjærester, slik mange medier, blant annet NTB, meldte den første tiden. Det understreker familien til den 30 år gamle kvinnen i en pressemelding.

De to datet fra desember 2022 til april året etter. Det utviklet seg aldri til noe seriøst. Kvinnen selv avsluttet kontakten, ifølge de etterlatte. Dette har også Avisa Oslo omtalt tidligere.

– Grunnen til at dette presiseres av de etterlatte er for å respektere hennes rett til å definere sine egne romantiske relasjoner, heter det i en lengre uttalelse formidlet av bistandsadvokat Pirashanthy Sivabalachandran.

Der framgår det også at familien mener drapssiktede «ikke klarte å akseptere hennes klare beslutning om å avslutte relasjonen».

– Jeg ønsker ikke å kommentere bistandsadvokatens pressemelding, sier siktedes forsvarer, advokat Tore Muller Famestad, til NTB.

– Tryglet om voldsalarm

Rahavy Varatharajan ble natt til 2. januar funnet skutt og drept i en bil ved sykehuset i Elverum sammen med 32-åringen som er siktet for å ha begått drapet. Han var selv kritisk skuddskadd og ble senere erklært død på Ullevål sykehus.

Drapsvåpenet ble sikret i bilen. Politiet mener det dreier seg om et drap og selvdrap.

– Rahavy tryglet om voldsalarm og omvendt voldsalarm gjentatte ganger siden våren 2023, men politiet avslo alle forespørslene, heter det i uttalelsen.

Familien tror utfallet av hendelsene på Elverum kunne vært et annet hvis kvinnen hadde fått innvilget voldsalarm og hatt den i hånden eller rundt halsen da hun gikk mot bilen.

– Den ville tilkalt politiet omgående og vist lokasjonen umiddelbart. Kanskje livet kunne vært reddet også ved en skuddskade, heter det.

Lang straffehistorikk

Det kom i tiden etter drapet en rekke opplysninger om mannens straffehistorikk, at han hadde brutt besøksforbudet overfor Varatharajan gjentatte ganger og at han har gjort lignende overfor andre kvinner han har hatt et forhold til.

Spesialenheten skal etterforske om Oslo-politiet brøt sin beskyttelsesplikt overfor kvinnen som ble drept i Elverum. Politimesteren kaller saken dypt tragisk.

– Dette er en dypt tragisk hendelse, og vi erkjenner at Oslo politidistrikt kunne gjort ting annerledes. Jeg ser fram til at Spesialenheten etterforsker saken grundig, sier Øystese til NTB.

Hun sier Oslo-politiet har satt i verk flere tiltak etter drapet, men at Spesialenhetens etterforskning vil være viktig i et lærings- og forbedringsperspektiv.

Kvinnen var på i Elverum sammen med familiemedlemmer for å besøke en pasient ved sykehuset. Familien vil korrigere inntrykket av at hun forlot de andre bare for å hente noe i bilen.

Var på vei hjem

– Hun og familien hadde avsluttet sykebesøket og var klare for å reise hjem til Oslo igjen. Det var sent, glatt og kaldt, og hun skulle hente bilen fra parkeringsplassen til inngangsdøren for å plukke opp de øvrige familiemedlemmene, heter dert i uttalelsen.

– Det var en koffert i bilen som tilhørte en av de øvrige besøkende som skulle bli værende på sykehuset. Denne skulle hun samtidig slippe av og derfor sto et familiemedlem rett innenfor inngangen som var nattlåst og ventet på Rahavy for å kunne slippe henne inn med kofferten, heter det.

Da Varatharajan brukte betydelig lenger tid enn det normalt ville ta å hente bilen, ble familiemedlemmene engstelig og begynte å lete etter henne.

– De fant bilen urørt der den var blitt parkert, og de spredte seg rundt sykehusområdet for å lete. De kontaktet deretter politiet og bistandsadvokaten, heter det i pressemeldingen.