– Vi er dypt bekymret over at de nye tobakkstallene viser at dagligrøyking blant de unge øker, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Hun påpeker at røyking ble ut etter at røykeloven kom, men at de nå frykter det er på vei inn igjen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet som røyker daglig, er halvert de siste ti årene. Nedgangen skjer i alle aldersgrupper.

Men etter pandemien er det faktisk blitt flere av de yngste – dem mellom 16 og 24 år – som røyker. Andelen har økt fra 1 prosent i 2022 til 3 prosent i 2023.

I 2013 røykte 7 prosent av de yngste daglig.

Kulere å røyke

I Kreftforeningens egen ungdomsundersøkelse sier én av fem ungdommer at røyking er blitt kulere de siste årene.

– Dagens unge har ikke blitt utsatt for informasjonskampanjene vi hadde på for eksempel 90-tallet, og de vet kanskje ikke at selv det å festrøyke kan være livsfarlig, sier Ross.

Hun understreker at studier viser at selv noen få røyk om dagen øker risikoen for å dø av røykesykdommer.

Kreftforeningen ber om økte avgifter på tobakk og et forbud mot salg på nett.

– Vi i Kreftforeningen er skremt over at vi nå ser to fenomener samtidig. Både av-og-til-røyking og nye tobakks- og nikotinprodukter øker blant unge, sier Ross.

– Følg med

De ber foreldre følge med ettersom utviklingen av nye produkter og markedsføring skjer fort.

– Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å være mer oppmerksom på tobakks- og nikotinbruk blant barna sine. Mye av handelen foregår i det skjulte, på nett og gjennom sosiale medier, sier Ross.

Kreftforeningen sier at de også er bekymret for at flere unge snuser.