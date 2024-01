– Når departementet nekter innsyn i den første kjente og feilaktige habilitetsvurderingen i hele komiteens sakskompleks, har ikke komiteen kunnet gjøre en fullgod undersøkelse, sier Berg til Dagens Næringsliv.

Hun refererer til at Kunnskapsdepartementet har nektet å gi kontrollkomiteen innsyn i habilitetsvurderingene av Brennas tidligere statssekretær Sindre Lisø.

Brenna erkjente i fjor sommer at hun har vært inhabil i utnevnelsen av en kamerat til styreverv, og også at hun indirekte hadde gitt penger til Utøya AS, som hun er inhabil overfor.

Statsråden har selv sagt at hun først ble klar over problemer med egen habilitet etter at statssekretæren ble vurdert som inhabil overfor Utøya AS. Han ble først vurdert som habil.

Kunnskapsdepartementet forsvarer avgjørelsen med at embetsverkets skriftlige vurderinger av habilitet er interne dokumenter og derfor kan unntas innsyn. Berg mener det er for tynt ettersom departementet friga Brennas habilitetsvurdering.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er i sluttfasen av behandlingen av habilitetssakene mot statsråder i Støre-regjeringen og Erna Solberg (H).