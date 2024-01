For mens EU-politikere ber om at klimalovgivning blir satt på pause som følge av tøff økonomi og bekymrede velgere, sier klimaforskere at EU faktisk må gjøre mer for klimaet, ikke mindre, skriver Politico.

Nå er ikke tiden for klimatrøtthet, Europa må faktisk øke innsatsen. Det er konklusjonen fra EUs øverste klimaråd, som har sett på innsatsen EU-landene har gjort for å nå klimamålene.

Beskjeden fra klimarådet er tydelig. Innsatsen for klimaet må styrkes, selv om den politiske prisen er høy.

Foreslår kjøttskatt

Det er spesielt reist bekymring over EUs utilstrekkelige innsats for å stoppe forurensing fra landbrukssektoren.

Rapporten slår fast at EU-landene må kutte i både produksjon og forbruk av kjøtt, melkeprodukter og egg om de vil nå de anbefalte klimamålene for 2040.

En kjøttskatt er blant tiltakene som foreslås, ifølge Politico. I tillegg anbefales folk å ta grep for å forbruke mindre, som å slå seg til rette med mindre hus og mindre biler.

– Dårlige på tidsfrister

EU-landenes innsats for å implementere EUs klimaforskrifter er heller ikke bra nok, og det haster å ta grep, ifølge forskerne. De mener EU bør, om nødvendig, ta juridiske grep for å få fortgang i prosessen, noe som kan resultere i rettssaker og bøter.

Det poengteres også at EU-landene ikke er de flinkeste til å overholde tidsfrister, da flere land ikke rakk fristen i fjor om å sende inn et utkast til sin neste klimaplan.

Videre står det at EU-kommisjonen må få i gang arbeidet med å vurdere blokkens skatteregler for energiindustrien, som å øke minimumsskatten på fossilt brensel og kutte skattefritak i blant annet luftfarten.

Det reises også bekymring om EUs klimafond har nok penger til å hjelpe folk som er mest berørt av klimapolitikken.