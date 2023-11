I Finnmark er totalt 18 strekninger stengt, mens fire har kolonnekjøring. Fjellovergangene Sennalandet, Ifjordfjellet, Kongsfjordfjellet og Båtsfjordfjellet er alle stengt på grunn av uvær, melder NRK.

Lenger sør i landet ble fylkesvei 51 Valdresflye i Innlandet stengt på grunn av uvær like etter midnatt. Ny vurdering skal gjøres klokka 10 onsdag.

Vegtrafikksentralen vest melder onsdag morgen om sterk vind og snøfokk i fjellet. Det er fare for at det blir kolonnekjøring både på riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 13 over Vikafjellet.

I Brønnøy i Nordland ble en flyttebil blåst av veien av den kraftige vinden natt til onsdag. De to i bilen kom fra det uten skader.

På Sunnmøre melder Fjord1 at ferjesambandet mellom Hareid og Sulesund er stengt på grunn av værforholdene. Norled har innstilt strekningen mellom Festøya og Solavågen. Flere andre ferjestrekninger er også utsatt.

I Ålesund har en ferge slitt seg i indre havn og taubåt er på vei for å bistå, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Fergen har slått inn mot en bygning på stedet slik at det har oppstått skade på bygningen.