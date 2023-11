Den tidligere byrådslederen har fått kritikk for at han ville ta full etterlønn fram til han begynte i jobb som generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Torsdag sa han at han begynner i jobben tidligere, og nå bekrefter kommunen at etterlønnen avsluttes 1. januar, melder NRK.

Det blir imidlertid ikke noen avkorting av etterlønnen hans fram til 1. januar. Han har vært på jobb for Norsk Folkehjelp i to dager, men det blir ingen reduksjon i etterlønna på grunn av det.

– Byrådslederens kontor har ikke funnet grunnlag for avkorting i ettergodtgjøring for enkeltstående ubetalte dager relatert til hans nye arbeidsforhold, skriver byrådslederens kontor i en epost til Aftenposten.