Meteoritten ble funnet ved Refvelsta gods utenfor Enköping i november 2020. Finnerne, Anders Zetterqvist og Andreas Forsberg, fikk medhold i Uppsala tingrett da saken først kom opp i desember 2022.

Nå har Svea hovrett, som tilsvarer en lagmannsrett, valgt å omgjøre tingrettens avgjørelse etter at Benzelstierna von Engeström anket og argumenterte med at steinen var fast eiendom, og derfor tilhørte godset.

– Oppsummert legger retten til grunn av meteoritten, da den ble funnet, utgjorde fast eiendom tilhørende eiendommen, skriver lagmannsretten.

Retten mener at eiendomsretten til meteoritten tilfalt Refvelsta allerede da den traff eiendommen, og at Zetterqvist og Forsberg derfor ikke kan kreve eierskap i kraft av hittegodsloven.

– Dette er fantastisk for allmennheten, for det gjør at vi er ett steg nærmere at meteoritten kan utstilles offentlig, sier Benzelstierna von Engeström, som sier at han ønsker å stille ut meteoritten på et museum i Sverige.

Dommen innebærer at finnerne må kompensere Refvelsta Godsforvaltning AB for sakskostnader på nesten 600.000 svenske kroner.