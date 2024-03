– Da jeg lå der, trodde jeg han ville komme inn døra og skyte oss alle sammen. Jeg tenkte at nå var min siste time var kommet, sa Stillingen da hun vitnet i terrorsakens om går for Oslo tingrett på fjerde dagen fredag.

Elin Stillingen (52) sto med ryggen til gata da det begynte på smelle. Før hun rakk å snu seg, ble hun dyttet inn døra til Per på Hjørnet av en venn. Selv om skytingen pågikk i få minutter før gjerningsmannen var overmannet, føltes det som om situasjonen aldri tok slutt, der hun lå i skjul sammen med andre livredde mennesker.

– Jeg begynte på be til gud og sa til Jesus at jeg gjerne skulle vært her litt lenger. «Men du kan komme og hente meg nå. Jeg føler meg klar for det», sa jeg. Jeg var virkelig helt overbevist om at jeg skulle dø og opplevde lettelse over at jeg var klar for på møte min herre, sa Stillingen.

Hun slapp fra masseskytingen uten fysisk skader, men sliter fortsatt med psykiske etervirkninger av det hun ble utsatt for: Frykt, uro og sosiale vansker.

Rettssaken mot Zaniar Matapour (44) fortsatte fredag med forklaringene til flere av de fornærmede. Også neste uke skal personer som har juridisk status som fornærmet forklare seg. Matapour selv får muligheten til å ta ordet midtveis i uka.