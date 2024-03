Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, har så langt ikke stilt noen spørsmål til ofrene som har forklart seg i retten. Han har derimot merket seg aktoratets framgangsmåte og sier han oppfatter den som helt i grenselandet av hva som er vanlig i straffesaker.

– Jeg merker meg jo at en spørsmålsrekke som dette beveger seg i randsonen av det som er vårt system, sier Dietrichson til NTB.

Sannheten må fram

En etter en ble de overlevende ofrene spurt om hvordan det var å møte i retten og sitte i samme rom som den tiltalte Zaniar Matapour, da de onsdag fortalte om hvordan de opplevde terrorangrepet 25. juni 2022.

– Han har vist sin motivasjon klart og tydelig. Det er ingen tvil om hva som har skjedd, men det hadde vært greit om han kunne stå for det, sa Espen Evjenth (42) under aktoratets utspørring.

– De er viktig at sannheten kommer fram og at han får den strengeste straffen. Det er utilgivelig, det han har gjort, sa Marius Kulberg (36), som ble skutt i låret av gjerningsmannen.

Ofrenes perspektiv

Matapour har siden pågripelsen nektet å snakke med alle som har forsøkt å få ham i tale etter masseskytingen midt i Oslo sentrum under Pride-festivalen i juni for to år siden.

Han har ikke latt seg avhøre av politiet, avbrøt samtalene med de tre rettspsykiatrisk sakkyndige som har utredet ham, og har varslet at han ikke vil forklare seg i retten.

I retten sitter han bare et par meter fra vitneboksen og må høre på forklaringene fra alle ofrene i saken. Alle som vitnet i retten onsdag ble bedt av aktoratet om å si hva de tenkte om utfallet av saken og om hva de tenkte om den tiltalte.

– Jeg tror det er viktig for retten å forstå deres perspektiv, og sende et signal til påtalemyndigheten. Om hva som er viktig for de fornærmede i en straffesak, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås til NTB.

Vil ikke klage til dommeren

Dietrichson, som i flere år ledet Forsvarergruppen som arbeider for siktedes rettigheter, sier at straffesaker skal være samfunnets oppgjør med den tiltalte, og at de fornærmedes oppgjør må skje på annet vis.

– Man bør kanskje ikke legge opp til en prosess mellom de private aktørene her. Det kan jeg kanskje si at jeg har merket meg, sier advokaten, men legger til:

– Det er ikke slik at det gir seg utslag i at jeg vil adressere dette overfor retten. Men jeg tror nok vi er i randsonen av hva som er naturlig i en straffesak, sier Dietrichson videre om aktoratets metode i terrorsaken.