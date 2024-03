Nyheten om at selskapets tre øverste ledere gir seg kommer samtidig som den amerikanske flyprodusenten er under hardt press for å iverksette tiltak som kan sikre selskapets fly mot tekniske feil.

Boeing har i flere år strevd med kvalitetsproblemer og ulykker, særlig knyttet til Max-serien.

Nyhetsbyrået Reuters skriver mandag at Kellner har orientert styret om at han ikke stiller til gjenvalg på selskapets kommende generalforsamling. Han har vært selskapets styreleder siden 2019.

Så sent som i midten av mars ble det avdekket av ett av selskapets fly manglet et panel, noe som først ble oppdaget etter at det landet i Medford i Oregon.

I januar i år løsnet et dørpanel i et Boeing-fly av typen 737 Max 9. Flyet måtte dermed nødlande med et gapende hull i flysiden. Undersøkelser har avdekket at bolter som skulle holde panelet på plass, manglet etter at flyet var blitt reparert.

I 2018 og 2019 styrtet to 737 Max-fly i henholdsvis Indonesia og Etiopia på grunn av feil ved flyenes automatiserte styringssystemer. I alt 346 personer mistet livet. Det førte til at flymodellen ble satt på bakken i to år.

Amerikanske flymyndigheter har også iverksatt omfattende granskninger etter de siste hendelsene. Nylig ble det gitt ordre om en undersøkelse av arbeidet ved en av Boeings fabrikker ved Seattle. Her bygges modellen 737 Max som opplevde å miste et dørpanel i luften 5. januar.