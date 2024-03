Olje- og gassnæringen i Norge står for omtrent en firedel av Norges utslipp innenlands, og løsningen har vært å elektrifisere anleggene med kraft fra land.

Stortingsrepresentantene Ove Trellevik (H) og Sveinung Rotevatn (V) mener imidlertid at regjeringens energipolitikk styrer Norge mot et kraftunderskudd.

– Høyre og Venstre mener det er behov for å tenke nytt om alternativer for kraft fra land. Til nå har regjeringen bare gitt konsesjon til 0,3 terawattime ny energi. Siden regjeringen ikke klarer å levere nok kraft, er konsekvensen at petroleumsnæringen må sikre sin egen kraft eller bidra med erstatningskraft for nye elektrifiseringsprosjekter, sier Trellevik og Rotevatn i en pressemelding.

De to stortingsrepresentantene viser til at kraften for eksempel kan komme fra havvind, eller at det etableres gasskraftverk med karbonfangst.

– Det viktigste er at de utvikler ny, egenprodusert kraft tilsvarende det behovet de har for nye elektrifiseringsprosjekter. Kraften kan enten brukes direkte til olje- og gassfeltet, i en kombinasjon med kraft fra land, eller direkte inn i det norske kraftsystemet, sier Trellevik og Rotevatn.

Petroleumsindustrien i Norge er ilagt en egen CO2-avgift og er omfattet av EUs kvotesystem. Det innebærer at produksjonen fra norsk sokkel over tid må skje med null eller nær null utslipp.