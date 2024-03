Gruppen, som er tilsluttet bevegelsen « Vote Abroad », ventet utenfor ambassaden og tilbød folk som hadde stemt i søndagens valg å svare på en kort undersøkelse.

Totalt passerte 804 personer tellekorpset, men gruppen anslår at det er 50–60 flere som har stemt, som de ikke har fått registrert.

– Vi forventer at det vil være rundt 850–900 stemmer i de offisielle resultatene. Hvis det blir veldig mange flere, vil det se litt rart ut for oss, forteller koordinator Dimitrii Griffin i gruppen til NTB søndag kveld.

17 prosent ugyldige stemmer

Blant de 804 personene utenfor ambassaden, var det 33 prosent som ikke ønsket å svare på undersøkelsen.

* 13 prosent svarte på undersøkelsen, og oppga at de stemte på sittende president Vladimir Putin.

* 17 prosent fortalte at de hadde gjort sedlene sine ugyldige, ved å markere at de stemte mot alle.

* 34 prosent oppga at de stemte på Vladislav Davankov, som er nestleder i statsdumaen.

* 1 prosent sier de stemte på Leonid Slutskij i det ultranasjonalistiske partiet LDPR og 1 prosent på Nikolaj Kharitonov, som stiller for kommunistpartiet.

Griffin antar at de fleste som sa nei til å svare på undersøkelsen, har stemt på Putin.

– Til sammen tror jeg at Putin fikk rundt 50 prosent av stemmene i Oslo, sier Griffin.

Han forteller at hans egen stemme gikk til en annen kandidat.

Referansemåling

Foreløpige resultater fra Russland viser at 88 prosent av stemmene gikk til Putin. De offisielle resultatene fra ambassaden i Oslo er ikke klare ennå.

Griffin forteller at de møtte mange tilreisende som hadde kommet fra andre norske byer for å stemme.

– Vi registrerte «stemmeviljen» til folk. De som har reist langt, har høy stemmevilje, og det viser seg at mange av dem har levert proteststemmer, sier han.

Formålet med valgdagsmålingen er blant annet å få en referanse som de offisielle resultatene fra ambassaden kan sammenlignes med, forteller koordinatoren.

– Vi håper jo at det kan bidra til at det er mindre vilje til å manipulere resultatet på ambassaden, og at de er mer ærlige med tellingen. Hvis det er store avvik fra vår måling og de offisielle resultatene, er det jo veldig mistenkelig.

– Samtidig vil vi motivere flere til å delta i valget fordi hvis de offisielle resultatene og våre resultater stemmer overens, vet velgerne at deres stemme telles og kan påvirke situasjonen, sier Griffin.

– Vi er vel litt gale

Han forteller at gruppen han tilhører er en internasjonal bevegelse av uavhengige velgere.

– Vi er vel litt gale mennesker som har brukt to uker på å forberede dette, og så stå 12 timer utendørs utenfor ambassaden. Mange av oss er interessert i samfunnsvitenskap. Alt vi vil er å ha ærlige resultater av valget, sier han.