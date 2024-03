Departementet ber Vegvesenet blant annet se på forbud mot bruk av sidevendte seter og ståplasser i russebusser under kjøring.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Det gjelder selvsagt også for russen. Mange russebusser har en utforming og bruk som gjør passasjerene ekstra utsatt ved ulykker. Det vil vi gjøre noe med. Vi kan ikke vente til det skjer en alvorlig ulykke med personskade eller dødelig utfall, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Sidevente seter og ståplasser

Bakgrunnen for grepet er at busser med sidevendte seter er de blant de mest populære russebussene, i tillegg til å være blant de eldste russebussene, opplyser departementet. Sidevendte seter kan være farlige i kollisjoner eller ved kraftig bremsing – og de er vanskelig å kombinere med setebelter.

Nygård understreker at busser med mange ståplasser er laget for bruk i kollektivtrafikken i tettbebygde strøk med lavere fartsgrenser.

– Russebusser fungerer ofte som rullende festlokaler og skiller seg dermed vesentlig fra den opprinnelige bruken, sier han.

Kontakter svensk kollega

Departementet ser at russebusser blir bygd om og godkjent i, blant annet Sverige, med en utforming som man ikke godkjenner i Norge.

– Jeg vil ta kontakt med min svenske kollega for å se hvordan vi kan samarbeide for å unngå dette framover, sier samferdselsministeren.

Nygård viser en økning i at russ leier inn utenlandsregistrerte busser med sjåfører. Fra 1. januar ble muligheten for dette begrenset. Nå er det kun tillatt for utenlandske busselskap å transportere passasjerer på norske veier i maksimalt 20 sammenhengende dager og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

– Det er en økt risiko både ved utformingen av russebusser og måten de blir brukt på. Vi er bekymret for at skadeomfanget kan bli stort ved en ulykke. Derfor ønsker vi å jobbe forebyggende – slik vi gjør på alle områder i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Jon-Ivar Nygård.