En mistet livet i ulykke på Mosseveien

En person mistet livet og fire andre ble skadd, to av dem alvorlig, i en frontkollisjon mellom to biler på Mosseveien ved Grønlia i Oslo. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 2.52 natt til mandag.

Flere personer satt fastklemt en god stund etter ulykken. Like før klokken 4 forteller operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt at det fremstår som en meget alvorlig trafikkulykke. De fire skadde er sendt til Ullevål.

Fem drept i Ukraina

Tire personer er drept i byen Donetsk øst i Ukraina og en i Odesa-regionen sør i landet i natt, ifølge lokale myndigheter. Russiskinnsatte myndigheter i Donetsk hevder at ukrainske styrker sto bak angrepet der.

Ukrainas luftforsvar meldte i natt om at Russland hadde startet en ny nattlig angrepsbølge mot regionene Mykolajiv, Odesa og Dnipro. I Odesa uttaler myndighetene at det var et russisk droneangrep som rammet regionen. Senere i natt kom det meldinger om at også Lviv vest i landet var under russiske angrep og at luftvernet var aktivert der.

Barn alvorlig skadd i trafikkulykke på Romerike

Et barn ble alvorlig skadd i en trafikkulykke på riksvei 170 i Aurskog Høland natt til mandag. Tre biler med sju personer var involvert i ulykken.

Det er i tillegg mistanke om promillekjøring etter at en av bilførerne fremsto som alkoholpåvirket etter ulykken. Han har fått førerkortet beslaglagt og har status som siktet i saken. Politiet fikk melding om ulykken via AMK klokken 2.02.

– Det har først vært en frontkollisjon mellom to personbiler. Så har en tredje bil kjørt på en av bilene bakfra, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Flyktningboliger i Balsfjord ødelagt i brann

Ingen kom til skade da et bolighus som brukes til flyktningboliger i Nordkjosbotn i Troms brant ned til grunnen natt til mandag. Ni personer er evakuert fra tre leiligheter.

Brannen som ble meldt like før klokken 1.30 var ute av kontroll da brannmannskapene kom. – Det er full overtenning på stedet, fortalte operatør Runar Korneliussen ved 110-sentralen i Troms til NTB. Ved 4-tiden var situasjonen under kontroll.

Xi og Biden utveksler gratulasjoner

Kina og USA har utvekslet gratulasjoner på 45-årsdagen for opprettelsen av diplomatiske bånd. – 1. januar utvekslet president Xi Jinping og USAs president Joe Biden gratulasjonsbudskap på 45-årsdagen for etableringen av diplomatiske forhold mellom de to landene, sto det i en melding fra den statlige kringkasteren CCTV i natt.

President Xi, som sist møtte Biden i San Francisco i november, lover å bedre kommunikasjonen med Washington, for å hindre at konkurranse mellom de to landene utvikler seg til konflikt. Xi sier at han er villig til å samarbeide med USA for å fremme et stabilt bilateralt forhold.

Nyttårsfeiringen ruller verden rundt

Sydney i Australia og Auckland i New Zealand ble de første større byene som gikk inn i det nye året mens nyttårsfeiringen rullet vestover time for time rundt kloden. Men først til å ønske 2024 velkommen, var innbyggerne i Kiribati i Stillehavet, hele 13 timer før nyttårsrakettene smalt i Norge.

Senere fulgte Asia og Europa etter, før det nye året rullet videre vestover over Atlanterhavet. I Rio de Janeiro i Brasil var det fargesprakende fyrverkeri på Copacabana-stranden. Klokken 6 norsk tid skulle New Yorks tradisjonelle feiring på Times Square starte. Innbyggerne i delstaten Hawaii er alltid blant dem som må vente lengst på årsskiftet. De feirer nyttårsaften først når klokken viser mandag 1. januar klokken 11 her i Norge.