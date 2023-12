Årets villsvintall formidles av viltkonsulent Klaus Sloth i Naturstyrelsen Sønderjylland til Danmarks Radio 2. juledag.

Sloth mener det utvilsomt er det omstridte villsvingjerdet som har fått bestanden til å krympe.

– Det er ingen tvil om at gjerdet har vært en viktig årsak til at villsvinene ikke fritt har kunnet bevege seg sørfra til oss i nord, sier han.

Gjerdet sto ferdig i 2019 etter en beslutning fra Folketinget året før. Bakteppet var bekymringen for at afrikansk svinepest skulle spre seg via villsvin og ramme dansk svineindustri. Danmark er blant verdens største eksportører av svinekjøtt.