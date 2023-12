Mannen ble pågrepet av svensk politi på søndag og knyttes til drapsforsøket den 28. november, skriver NRK.

Ifølge politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger vil mannen fremstilles for varetektsfengsling i Norge denne uken. Totalt er altså tre menn siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i saken.

– Vi har bedt om utlevering for alle tre. Den ene siktede har samtykket til utlevering, noe som gjør at han vil fremstilles for varetekt førstkommende fredag, sier Finnanger til NRK.