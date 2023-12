Årsaken til klagen er at NBF vil ha en vurdering av om Finn bryter Konkurranselovens paragraf 11 om utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling.

– Den utløsende faktoren var en utrolig stor prisøkning fra 1. januar 2024, men det var egentlig bare dråpen som fikk begeret til å flyte over. Finn.no sin atferd overfor sine kunder har i mange år vært preget av at de dikterer markedet og utnytter sin tilnærmede monopolsituasjon, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i NBF.

Han forklarer at prisøkningene på Finn er på over 60 prosent for bilforhandlere som ønsker å annonsere på nettstedet.

– Det vil i praksis koste norske bilkjøpere opp mot 50 millioner mer neste år å bytte bil, sier Nilsen.

Leder Jens Hauglum i Finn motor sier til NTB at de først ble kjent med klagen torsdag ettermiddag.

– I Finn er vi trygge på at vi opptrer i tråd med konkurranserettslige regler, og vi vil selvsagt stå til disposisjon for Konkurransetilsynet dersom tilsynet har spørsmål, eller ønsker å diskutere denne saken nærmere med oss, sier han i en kommentar.