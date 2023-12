Selskapet Think Pink anklages for å ha gravd ned og dumpet usortert avfall på 21 steder i 15 ulike kommuner. Saken har fått stor oppmerksomhet i svenske medier, og torsdag ble tiltalebeslutningen offentliggjort.

Av de elleve personene som det er tatt ut tiltale mot, anklages fem for grov miljøkriminalitet, opplyser den svenske påtalemyndigheten.

Avfallshåndteringsselskapet NTW Think Pink fikk mye positiv oppmerksomhet da det ble etablert.

Toppsjefen i selskapet, som har kalt seg «Queen of Trash», avviser at hun har gjort noe galt. Hun fikk i 2018 en gründerpris, men to år senere, i 2020, ble både hun og ektemannen pågrepet, mistenkt for grov miljøkriminalitet.

Selskapet er i dag konkurs.