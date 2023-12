Flere steder i Troms, Nordland, og Møre og Romsdal er det sendt ut varsel om betydelig snøskredfare fredag.

Det kommer fra Norges Vassdrag- og enerdirektorats varslingstjeneste Varsom.no.

Med dette menes det at faren for at snøskred utløses er mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng, Under spesielle forhold kan det forekomme noen store og enkelte svært store naturlig utløste skred.