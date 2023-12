– Det er kjempestas at så mange vil være med i Mållaget, sier nestleder Synnøve Marie Sætre til NRK.

Organisasjonen har i dag over 5000 flere medlemmer enn for ti år siden.

De siste årene har medlemsveksten vært jevn, men under valgkampen gjorde medlemstallet et kraftig byks. Sætre forteller at de fikk omtrent 1500 nye medlemmer etter at Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon gikk ut med slagordet «F**k nynorsk» i skolevalgkampen.