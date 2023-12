Vaktsjefen som sto på broen da milliardforliset skjedde, er den eneste som er dømt for forliset. Gulating lagmannsrett opprettholdt onsdag dommen fra tingretten.

– Vi vurderer den enstemmige dommen som svært grundig og anførsler som blant annet «systemsvikt», manglende erfaring og feil fra Sola TS og Fedje VTS er vurdert av lagmannsretten uten at de har funnet at dette har noen rettslig betydning for vurderingen av vaktsjefens handlinger denne natten, skriver statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth i en pressemelding ifølge NRK.