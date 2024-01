Hele 55 prosent av politiadvokatene som deltok i undersøkelsen, svarer at de har vært utsatt for dette som følge av at de jobber som påtalejurister, skriver Juristen.

Politidirektoratet (POD) skal utarbeide en rapport om funnene og er i ferd med å finne tiltak som på best mulig måte kan verne påtalejuristene mot trusler og vold.

Ifølge POD var svarprosenten på undersøkelsen 37 prosent. Dobbelt så mange kvinner som menn svarte.

30 prosent svarte ja på spørsmålet om de har vært utsatt for trusler.

Nær halvparten av hendelsene rammer politiadvokatene mens de befinner seg i retten, og typisk i forbindelse med et fengslingsmøte, ifølge undersøkelsen.