Det var et slikt fly fra Alaska Airlines som nylig måtte nødlande etter at en del av skroget falt av under en flyging fredag.

Panelet løsnet og etterlot et gapende hull kort tid etter avgang fra Portland i delstaten Oregon i USA. Flyet returnerte og nødlandet, og verken passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade i den dramatiske hendelsen.

Panelet ble brukt til å plugge igjen en nødutgang som ikke var i bruk.