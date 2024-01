– Temperaturen vil nok stige allerede i løpet av de neste par dagene. Spørsmålet er hvem som får plussgrader og hvem som beholder minusgrader, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak ved Meteorologisk institutt til VG.

– Rekordkulden er vi nok ferdige med for denne gang, sier Ratajczak.

I helgen ble det satt en rekke kulderekorder, blant annet i Oslo, hvor det for første gang ble målt mer enn 30 minusgrader. Det skjedde ved værstasjonen på Bjørnholt i Nordmarka, som har hatt temperaturmålinger siden 2007.

Både i Nordland, Troms, Møre og Romsdal og Trøndelag kan det bli plussgrader utover i uka. Men på Østlandet vil temperaturene trolig holde seg på minussiden.

Varmere vær kan imidlertid by på problemer når smeltevann fryser til is om natten. Bilister bes derfor om å være ekstra oppmerksomme. Meteorologene har bedt folk om å være forsiktige med advarsel om at isen kan være vanskelig å se.