Miljødirektoratet ilegger gebyret på 235 millioner kroner fordi selskapet ikke leverte klimakvoter før 1. mai i fjor, skriver E24.

Selskapet hadde på det tidspunktet vært konkurs i tre måneder, og det er bostyrer Stine Snertingdalen som har fått tilsendt gebyret. Hun sier hun ikke kommer til å ta stilling til om kravet kan godtas.

– Det er unødvendig ettersom kravet uansett ikke vil motta noen dividendeutbetaling fra boet.

Hun legger til at all virksomhet ble stanset da selskapet gikk konkurs, og at man derfor ikke kunne levere inn kvoter. Gebyret er dessuten meldt inn som et såkalt etterprioritert krav, altså bakerst i køen over selskapets kreditorer når midlene i boet skal fordeles.

– Det har ikke kommet inn nok midler i boet til at det blir noen utbetaling til etterprioriterte krav, skriver Snertingdalen.