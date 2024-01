– Vi skal kartlegge alt det man forbinder med sikkerheten på stasjonene, blant annet kameraovervåking, sier stasjonssjef Lars Morten Lothe til Bergens Tidende.

Han var fungerende leder for politiet i Stor-Bergen da Bergen nord politistasjon ble beskutt 6. desember.

Martin Kjelby, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Vest, sier det er positivt at sikkerheten ved politistasjonene blir gjennomgått. Han mener imidlertid at gjennomgangen bør gjelde flere stasjoner enn i Øygarden, Askøy og Bergen.

– Det er bra at arbeidsgiver tar sikkerheten til de ansatte på alvor, men jeg mener de må sørge for at sikkerheten er tilfredsstillende på alle politistasjonene, sier han.

Lothe presiserer at det i utgangspunktet er Politiets fellestjenester (PFT) og huseier som beslutter en eventuell forsterkning av sikkerheten ved stasjonene.

– Vi vil uttale oss om hva vi tenker behovet er. Det er ikke til å legge skjul på at en sånn hendelse viser at kameraovervåking kunne hjulpet til med å forebygge og oppklare hendelsen, sier han.