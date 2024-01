Tidligere var det en viss balanse mellom antallet rike som flyttet til og fra Norge. De siste to årene har mer enn ti ganger flere rike flyttet fra landet enn til landet, skriver E24.

I årene 2011–2021 utvandret det i gjennomsnitt fem superrike nordmenn (ligningsformue på over 100 millioner kroner) hvert år, mens det i gjennomsnitt flyttet sju superrike til Norge hvert år.

De to siste årene, i 2022 og 2023, har det i gjennomsnitt flyttet 44 superrike ut fra landet hvert år, mens bare tre superrike har flyttet til Norge i hvert av disse årene, skriver E24.

Tallene er hentet fram av Skatteetaten for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det foregår nå en kontinuerlig flukt av kapital og eierskap fra Norge, sier Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo. Han sier at mange opplever et fiendtlig klima for å drive investeringer og næring i Norge.

– Den totale aktiviteten, gode rammevilkår og høy investeringsvilje er nok viktigere enn enkeltpersoners tilflytting, mener finansministeren.