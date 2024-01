Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene etter å ha sittet tolv år mer eller mindre isolert i fengsel. Rettssaken foregår inne i Ringerike fengsel hvor Breivik soner forvaringsstraffen han fikk etter terrorangrepene 2011.

Da advokat Øystein Storrvik tirsdag ettermiddag spurte Breivik om hvordan han hadde det i fengselet nå, brast stemmen til 44-åringen. Han avviser at han lenger er militant og sier at han ikke lenger står for det samme som da han drepte 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Han har ikke tatt avstand fra selve terrorhandlingene han er dømt for.

– Forstår at mange hater meg

– Jeg forstår at hevn er viktig og at det er veldig mange som hater meg. Men jeg er fortsatt et menneske, sa Breivik da han fortalte om hvordan han ble nakenvisitert i fengselet.

Han sa at han vurderte å begå selvmord etter å ha blitt utsatt for slike ransakinger opp mot 900 ganger.

– I stedet for å rette hatet mot meg som menneske, så må folk forstå at man kan bli radikalisert, sa han også under utspørringen.

Særlig høy sikkerhet

Spørsmålet om hvorvidt Breivik har tilgang på meningsfulle relasjoner til andre mennesker er helt sentralt i den sivile rettssaken. Motparten er staten ved Justis- og beredskapsdepartementet, representert av Regjeringsadvokaten.

De har avvist hele søksmålet med begrunnelse om at Utøya-terroristen har svært gode forhold i sin soning og at de ikke på noen måte bryter med menneskerettighetene.

Tolv år etter terrorangrepene mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fremdeles Breivik utgjør en betydelig fare og at han kan være en inspirasjon for andre til å begå alvorlige terrorangrep. Derfor er det ikke aktuelt å ta 44-åringen ut av soning på særlig høyt sikkerhetsnivå (SHS) og over i en avdeling hvor det er samvær mellom innsatte og færre restriksjoner.

– Jeg er farlig

I sin forklaring gjentok Breivik det han tidligere har sagt om at han ikke lenger er militant, og at hans ambisjon er å jobbe for å spre sitt politiske budskap. Han gjentok at han også var villig til å oppgi hele sin politiske virksomhet dersom det ble krevd av ham.

– Selvfølgelig er jeg farlig, men det er ikke meg. Det er en karakter som jeg har mistet kontroll over, men som brukes av ytre høyre, sa Breivik.

– Jeg forstår statens posisjon som ser på meg som trussel. Men den glemmer at jeg bare er et skall, sa han under Storrviks utspørring.

Fikk undulater

Ringerike fengsel har forsøkt flere ulike tiltak for å avbøte konsekvensene av å sitte på forvaring på ubestemt tid. I dag er det tre undulater inne i cellekomplekset. Det var det ledelsen i fengselet kunne godta da Breivik spurte om å få et kjæledyr.

– Jeg søkte om en geit eller en gris. Undulater er mye bedre enn ingenting, men med et annet dyr kunne jeg etablert en empatisk kontakt, sa Breivik.

Regjeringsadvokaten har vist til at det er lagt til rette for at Breivik kan ha omgang med to andre innsatte i fengselet. De spiller spill og har spist mat sammen. Ut over det får han jevnlig hilse på en hund.

Samvær med ansatte i fengselet betegner han ikke som meningsfull kontakt så lenge de har instruks om ikke å knytte noen nær relasjon til ham.