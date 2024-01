Den flate utviklingen kom til tross for en opptur i oljeprisen. Prisen for ett fat med nordsjøolje ligger tirsdag ettermiddag på 77,95 dollar. Det er en liten trøst etter mandagens store nedgang, da lå prisen på under 76 dollar fatet.

Det ble en meget tung børsdag for seismikkselskapene TGS og PGS. De gikk ned henholdsvis 15,78 prosent og 15,35 prosent.

For de andre mest omsatte selskapene på Oslo Børs gikk Equinor ned 0,35 prosent, Frontline hadde i likhet med Norsk Hydro oppgang, de endte henholdsvis opp 0,53 og 0,67 prosent opp.

En av tirsdagens børsvinnere var flyselskapet Norse som avsluttet dagen opp 9,87 prosent.

Blant de toneangivende europeiske børsene er det nedgang på DAX-indeksen i Frankfurt, den er ned 0,27 prosent. CAC 40 i Paris er ned 0,37 prosent og FTSE 100 i London ligger ned 0,13 prosent.