– Prosessen regjeringen har satt i gang, står til stryk og er dårlig politisk håndverk. Helseministeren har startet en prosess som det ikke engang ser ut til å være støtte for i hennes egen regjering, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen.

Hun sier dette skaper stor uro for innbyggerne, helsepersonell og kommuner.

Også Rødts helsepolitiske talsperson Seher Aydar er kritisk til prosessen.

– Styret drar heldigvis i nødbremsen. Flertallet i styret har valgt å lytte til bekymringene fra ansatte, tillitsvalgte og lokalbefolkninga, og nå følger styreleder etter. Det viser at det nytter å si fra når befolkningas trygghet settes på spill, sier hun.

– Dette er et også et tydelig signal til regjeringa.

Det hadde vært tonedøvt å videreføre en prosess som nesten samtlige stortingspartier er mot, mener Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud.

– Jeg er glad for at styret brukte fornuften og ikke ville sende planene om rasering av sykehustilbudet ved sykehusene i Lofoten og Narvik på høring, fordi det var for dårlig utredet, sier Hoksrud.