Advokat Øystein Storrvik sier at det er lite av det som Breivik sier eller gjør inne i fengselet, som påvirker muligheten for lettelser i soningen, så lenge Politiets sikkerhetstjeneste mener han fremdeles utgjør en stor trussel.

Senest 1. desember i fjor vurderte PST Breivik til å utgjøre stor fare og inspirasjon for likesinnede, til tross for at han soner under de strengeste sikkerhetsregler i Ringerike fengsel.

– Den rapporten legger ekstremt strenge rammer for hans kontakt med omverdenen. Det er dette som er årsaken til at det skjer et brudd på menneskerettighetene, slik vi ser det, sier Storrvik til NTB.

Påstand om brudd

Torsdag ettermiddag la Storrvik ned påstand om at staten bryter menneskerettighetene i måten Breivik holdes isolert på. Fredag vil regjeringsadvokat Andreas Hjetland svare med å avvise søksmålet. Så vil saken tas opp til doms.

– Slik han har oppført seg i denne saken, har han vært veldig god, tenker staten. Han har ikke gjort noen nazihilsen, har ikke fremmet noen propaganda. Men dette er nytt, sier Andreas Hjetland til NTB.

Et av kravene til Breivik er nettopp at han må vise endring og ta avstand fra terrorangrepene den 22. juli 2011. Det har han derimot ikke gjort.

Ønsker fortrolig venn

Etter tolv år i det som omtales som relativ isolasjon hevder Breivik at han er påført alvorlige soningsskader og at han befinner seg på randen av selvmord.

Han omgås i liten grad andre mennesker enn fengselsbetjentene, har sagt opp et ni år langt forhold til en besøksvenn og har sporadisk omgang med to andre innsatte og da under strengt vakthold.

I retten torsdag grep Breivik selv ordet og sa at det han ønsket var en fortrolig venn og kanskje et forhold som kunne utvikle seg til noe mer.

– Mer et forhold eller en nær relasjon. Bli venner og eventuelt bygge mer oppå det, forklarte han dommer Birgitte Kolrud.

Sammenbrudd

Sentralt under den fire dager lange rettssaken har vært det som advokat Storrvik i sin prosedyre omtalte som Breiviks sammenbrudd, da han tirsdag forklarte seg i retten.

Ingen har sett Anders Behring Breivik gråte siden terrorsaken i 2012. Det er likevel ingen grunn til tvile på at tårene i retten nå var ekte, mener advokaten.

– Det er uttrykk for fortvilelse for hvordan han sitter. Han sier han føler han blir oppbevart som dyr i bur og har brutt sammen to ganger når han har fortalte om dette, sier Storrvik.

Usikker på troverdigheten

– Det kan ha vært hans måte å vise sin fortvilelse på, men jeg er usikker på hvor troverdig dette var. Jeg tenker jo kanskje at dette var brukt for å oppnå noe, sa psykiater Janne Gudim Hermansen ved Ringerike fengsel torsdag.

Hun har aldri sett ham gråte eller vise noe særlig følelser. Da han gjorde det mens han forklarte seg for retten tirsdag, kom det helt uventet på psykiateren.

Hun har vært Breiviks psykiater og samtalepartner siden han kom til Ringerike i 2022. Hun oppga at hun i perioden har hatt 21 samtaler med den terrordømte 44-åringen, de fleste av dem fra sensommeren 2023 og fram til i dag.

Har det bra

Alle de andre som har gitt retten vitneprov om sin kontakt med Breivik bak murene, legger for dagen lignende opplevelser. Ingen av dem har sett ham gråte.

Psykologspesialist Inni Rein i Ila fengsel skrev sammen med psykiater Birgit Johansen en ny trusselvurdering om Breivik i fjor. I den forbindelse snakket Rein med den terrordømte 44-åringen i til sammen ti timer.

Heller ikke hun har opplevd at Breivik har grått.

– Vårt helt klare inntrykk er at han har det veldig bra og at han har en plan for å leve et langt og godt liv, sa hun.

– Ikke suicidal

Verken Hermansen eller Rein mener Breivik er klinisk deprimert eller suicidal som følge av den relative isolasjonen i over tolv år.

– Har han noen gang gitt uttrykk overfor deg for at han er suicidal, spurte Breivik advokat, Øystein Storrvik.

– Han har nevnt det et par ganger. Jeg har tenkt på det som et uttrykk for fortvilelse, men ikke som et reelt dødsønske.

Selvmordsfaren kan øke

Hermansen har ikke sett symptomer på soningsskader, men svarte bekreftende på at dette kan endre seg.

– Hvis han i større grad tar innover seg det han har gjort, kan selvmordsfaren øke. Ellers tenker jeg at fravær av sosial kontakt, aktivitet og sansestimuli kan øke risikoen, men det er ikke forhøyet risiko for selvmord i dag, konkluderte hun.

Breivik drepte 77 mennesker og påførte flere titalls andre livsvarige, alvorlige mén da han detonerte en bombe i regjeringskvartalet og angrep deltakerne på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.