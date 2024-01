Kommunen skriver i en pressemelding at de må sette liv og helse først, noe som også gjelder i utlevering av medisiner.

– Vi har oversikt over de brukerne som vi er nødt til å prioritere i dag, men det er klart at en del personer som har forventet et besøk, ikke får besøk i dag, eller hvor hjemmetjenesten blir forsinket. De brukerne som blir berørt, vil bli varslet, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering.

Hun oppfordrer innbyggere til å sjekke hvordan sine pårørende har det. Brevigh Nilsen takker også alle ansatte som gjør en innsats under vanskelige forhold.

– Kollegaene ute i tjenesten møtes av store utfordringer med innesnødde biler, stengte veier og masse snø hvor enn de snur og vender seg, forteller Brevigh Nilsen-