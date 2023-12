Esp døde på et sykehus på Gran Canaria tirsdag, opplyser hans niese til avisen.

Han var tilknyttet Trøndelag Teater fra 1972. Han vant en rekke priser i løpet av karrieren sin, blant annet Leonardstatuetten, Norsk revys høyeste utmerkelse, som han fikk i 2008.

Han bemerket seg også for sin innsats for å bekjempe fordommer mot psykiske lidelser, en innsats han fikk Tabuprisen for fra Råd for psykisk helse i 1995.

Mest kjent var han for sitt alter ego Flettfrid Andresen. Karakteren Flettfrid dukket opp første gang i Nitimen i 1983 og var deretter en flittig gjest med sine innringninger fra de dannede damer på Øvre Singsaker. Flettfrid-figuren hadde sin glanstid på 80- og 90-tallet både i radio og på TV.