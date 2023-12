I november i fjor ble mannen pågrepet i København etter at kvinnen ble funnet død i den polske byen Oświęcim.

Nordmannen og den polske kvinnen var ekskjærester og har et barn sammen. I tillegg til å stå tiltalt for drapet på kvinnen er han tiltalt for å ha kidnappet deres felles barn, som var sammen med ham da han ble pågrepet i Danmark.

Under rettssakens første dag tirsdag ble det ifølge Bergens Tidende bestemt at saken skal gå bak lukkede dører. Derfor er det ikke kjent om nordmannen erkjenner straffskyld eller ikke.

Dersom han blir dømt, risikerer han livstid i fengsel i Polen, men han kan han søke om soningsoverføring til Norge.