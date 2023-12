«Statsbygg legger til grunn av NSM ønsker å leie i markedet, og at virksomheten selv har vurdert risikoen ved dette. Statsbygg ber i den sammenheng Justisdepartementet vurdere om risikoen ved å leie i privat marked er akseptabel for samfunnsoppdraget til NSM, og om sikkerhetsmessige tilpassinger i lokalene og kontraktsvilkår gjør at NSM kan leie i markedet», heter det i brevet.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

I brevet fra Justisdepartementet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som er datert 20. juni 2022, aksepterer departementet at det inngås en leieavtale på gitte vilkår.

Blant annet forutsetter departementet at «behovet for spesialtilpasninger, sikkerhetstiltak eller andre forhold, ikke medfører at det kan reises tvil om at dette vil være innenfor leie av et ordinært kontorbygg (omtalt som konkurransebygg i instruksen)».

I brevet kommer det fram at også Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har tre bemerkninger i saken: De viste til bemerkningene fra Statsbygg, de stilte spørsmål om mulige utfordringer ved et framtidig eierskifte, og de viste til at det fra 1. mars 2020 har vært et krav om å bruke Statsbygg som rådgiver i prosesser for leie av lokaler til over 30 millioner kroner.

Fredag ble det kjent at NSM har inngått en ulovlig låneavtale med selskapet Norwegian Property på 200 millioner kroner i forbindelse med leie av et bygg på Fornebu.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag. Hun mener imidlertid at Justisdepartementet ble orientert om at NSM ville inngå en leieavtale med såkalt innebygd finansiering.