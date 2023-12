Forbundet opplyser mandag ettermiddag om beslutningen som er tatt av styret.

Påbudet innføres etter anbefaling fra forbundets medisinske komité. Det gjøres gjeldende i internasjonale kamper på alle nivåer.

Den eksakte datoen der den nye regelen trer i kraft er ikke satt. Den bestemmes av tilgangen på halsbeskyttere hos produsentene, heter det i en uttalelse.

Det internasjonale forbundet opplyser at det holder tett kontakt med sine leverandører for å sikre at de er i stand til å svare på etterspørselen.

Inntil regelen offisielt trer i kraft anbefales det på det sterkeste at halsbeskytter bæres av alle spillere.

I slutten av oktober døde den amerikanske spilleren Adam Johnson (29) etter å ha blitt truffet av en skøyte i halsen. Johnson spilte for britiske Nottingham Panthers.

Dødsfallet er blitt en vekker for hockeysporten både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har halsbeskyttelse vært obligatorisk på alle nivåer med unntak av i seniorklassen, men nylig gikk styret i Norges Ishockeyforbund inn for et påbud også der.