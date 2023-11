De eneste fylkene der fangsten ikke har gått opp er Vestfold og Nordland, mens i Oppland var fangstene de høyeste noensinne, opplyser Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

I Buskerud, Hedmark og Telemark var fangstene de høyeste på 10–20 år.

Årsaker til dette kan være at billene får tilgang på vindfelte trær. Områder som ble rammet av stormen i november 2021 viser spesielt høye billetall.

– Vi ser gjerne at det går noen år fra en større hendelse som svekker skogen inntreffer, til vi ser en økning av barkbillepopulasjonen. De høye billetallene i år kan derfor være et resultat av vindfellingene, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Sommeren 2023 startet varm og tørr på Sør- og Østlandet. Dette er gunstig for barkbillene. Til tross for at sommeren avsluttet fuktig og kald, rakk de sannsynligvis å gjennomføre generasjonsutvikling.

– Mange faktorer spiller inn på videre populasjonsutvikling, derfor er det viktig for skogeiere, kommuner og tømmerkjøpere å følge med på skogen i 2024 – særlig i de berørte områdene, sier Stavdal. Landbruksdirektoratet vil også oppfordre til å følge ekstra godt med på risikovarselet i 2024-sesongen, sier Stavdal.

Den store granbarkbillen er den eneste av de over 60 barkbillene i Norge som går til angrep på levende trær. Den tar bare livet av grantrær, en art som er økonomisk viktig for skogbruket.